Ilrestodelcarlino.it - C’è il big match Chiesanuova-K Sport. Urbino, la prima di quattro ’finali’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le sedici squadre partecipanti al campionato di Eccellenza oggi scenderanno in campo per la dodicesima giornata del girone di ritorno e tutte, chi per un obiettivo e chi per un altro, hanno necessità di fare risultato. Il programma odierno (inizio gare ore 15).- KMontecchio Gallo. "Gara di importanza fondamentale per il proseguo del nostro campionato - commenta il dg della KMatteo Mariani - considerato lo scontro diretto e che oramai i punti agare dal termine cominciano a pesare ancora di più. Ci aspettiamo un avversario arcigno e quadrato, come dimostrato nella gara di andata sul nostro campo dove pur restando in dieci aveva provato a ribaltare il risultato fino alla fine. Dopo un girone siamo ancora lassù a battagliare insieme a loro per cui sarà di certo una grande partita, contro un avversario costruito per vincere.