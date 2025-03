Thesocialpost.it - Cavernago, Nora Jawad e Riccardo Gualandris morti: l’ultima chiamata e il segnale gps fermo in tangenziale

Erano giovanissimi, appena 19 anni,. La loro serata si era conclusa in discoteca e stavano tornando a casa quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un camion in provincia di Bergamo.Viaggiavano in quattro a bordo di un’Opel Corsa che, intorno alle 5 del mattino, alle porte di, ha invaso la corsia opposta impattando contro un mezzo pesante.sonosul colpo, mentre la sorella gemella di lei, Dalila, che era alla guida, e un altro amico, sono rimasti gravemente feriti. La casa era vicinissima, mancavano appena 200 metri.e Dalila erano attese dalla madre, Mariangela Gilberti, per le 3:30. Quando alle 4 ancora non erano rientrate, la donna le ha chiamate e loro, rassicurandola, hanno detto: «Ci siamo fermate a mangiare una focaccia».