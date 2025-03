Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, ecologia e sostenibilità per il premio Com&te

Tempo di lettura: 2 minutiAl via il prossimo venerdì 28 marzo, alle ore 18, presso l’Holiday Inn dide’, la XVI edizione della Rassegna letterariaCom&Te, riservata alla saggistica e alla narrativa che richiamano l’e lasotto i più diversi profili, inerenti il tema prescelto, ovvero Ambiente, la cura della casa comune. La manifestazione, organizzata dal sodalizio Comunicazione & Territoiro, presieduto da Silvia Lamberti, ed ideata e curata da Pasquale Petrillo, ha ricevuto per questa edizione ildi rappresentanza con medaglia del Presidente della Repubblica, il Patrocino con medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica, ildi rappresentanza e medaglia della Presidenza della Camera dei deputati, nonché il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Comune dide’, e ha come partner istituzionali il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli e gli istituti di istruzione superiore dide’“De Filippis – Galdi”, “Della Corte-Vanvitelli” e Liceo Scientifico “Genoino”.