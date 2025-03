It.insideover.com - Catania, la Milano del Sud sempre pronta a ripartire da zero, dallo zolfo all’elettronica

Girando anon si ha quasi mai l’impressione di trovarsi in Sicilia. Non ci sono centri storici arabi o con monumenti spiccatamente medievali. C’è però grande traccia del barocco siciliano, bene Unesco dal 2002. E questo dice molto della storia della città. Il barocco è infatti qui arrivato con la ricostruzione successiva al terremo del 1693, il più distruttivo della storia italiana e in grado di radere al suolo oltre i due terzi dell’area urbana di allora. A, a differenza che da altre parti dell’isola, tutti sanno che a un certo punto occorre troncare forzatamente con il passato e ricostruire.daè un elemento incastonato oramai nell’animo dei catanesi. Forse anche per questo qui, prima che da altre parti nel mezzogiorno d’Italia, è arrivata l’industria e già a inizio Novecento si parlava di vera e propria “del sud“.