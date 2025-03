Dayitalianews.com - Catania, atti persecutori alla ex: in carcere il 45enne scampato a un agguato in via Sabato Martelli Castaldi

Ileraad unagli inizi di marzo.Finisce inpernei confronti dell’ex convivente il, P. R., che era stato ferito nella sparatoria avvenuta lo scorso 2 marzo in via. L’indagine è stata avviata dopo l’episodio di sangue per il quale sono indagate due persone, S.G. e S.A.M. padre e figlio di 50 e 25 anni.La vittima dell’venne ferito a colpi di pistola all’addome e agli arti inferiori. Per l’uomo, però, adesso arriva il provvedimento restrittivo emesso dal gip del tribunale die notificato dpolizia a cui sono state affidate le indagini della Procura.La ricostruzione dell’L’era scaturito da un violento litigio fra i tre, per presunti comportamenti inopportuni da parte di R.