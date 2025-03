Lanazione.it - Casucci: “Restituisco le accuse al mittente: chi ha tradito Arezzo è stata la Lega”

, 23 marzo 2025 –: “leal: chi hala” “Ripartirò forte e libero sui temi importanti percome Media Etruria” “Superficiali, privi di contenuto, sconnessi dalla realtà territoriale, ben lontani dai valori e dai principi che appartenevano alla”. Queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Marcodopo aver ascoltato i vertici del Carroccio aretino che hanno ritenuto necessario scomodare i giornalisti per una conferenza stampa centrata, non tanto sui temi importanti per la città, ma per salvaguardarsi dall’ennesima fuoriuscita di un eletto. “Faccio presente che il mio non è un caso isolato - precisa- in quanto in tutta Italia da Nord a Sud in Parlamento e nei Consigli Regionali si assiste a continui addii e sempre per gli stessi motivi, lo spostamento eccessivo a destra e l’abbandono delle battaglie storiche del partito”.