Internews24.com - Castro Inter, è sfida alle big della Serie A per il gioiello del Bologna! I nerazzurri hanno già fatto la loro prima mossa

di Redazione, èbigA per ildel! Igiàlaper battere la concorrenzaSantiagoè certamente l’obiettivo numero uno del mercatoper l’attacco del prossimo anno. La Repubblica hail punto sul prezzo fissato dalper il centravanti argentino, sul quale c’è una concorrenza serrata sia dall’Italia che dall’estero.– «Santiagoè destinato a infiammare il mercato estivo. Il centravanti argentino del– 8 gol e 5 assist in campionato – è un obiettivo concretoJuventus ma non solo. I bianconeri ancora nonpassi ufficiali, l’attaccante però piace e non poco.viene visto come l’erede di Dusan Vlahovic – con caratteristiche molto diverse in campo – che lascerà i bianconeri al terminestagione.