Ilrestodelcarlino.it - "Cassa integrazione in crescita: occorre rilanciare l’economia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Uil lancia l’allarme sulladei dati dellasul territorio regionale. Da un’analisi dell’Ufficio studi del sindacato nel 2024 (12 mesi), ci sono 61,787 milioni di ore autorizzate di ammortizzatori sociali (e fondi di solidarietà gestiti dall’Inps) in aumento del 54% rispetto al 2023, attestandosi al terzo posto per maggior incremento sul piano nazionale. Il 73% delle ore autorizzate nel periodo sono diordinaria, cioè nuove aziende che subentrano in crisi. Da precisare che i dati dello studio non comprendono FSBA (sostegno al reddito artigiano) e il fondo somministrati. Guardando alla solale ore autorizzate superano 60 milioni di ore con un aumento del 54,7% sul 2023. Raffrontando i dati del 2024 con quelli 2023, ad eccezione di Ferrara, dove si registra un calo che la Uil valuta riconducibile a perdita occupazionale di aziende in crisi, tutte le Province registrano un aumento di: Bologna con 13.