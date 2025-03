Ilgiorno.it - Caso Pazzali: cresce il pressing da Fiera Milano per le dimissioni dopo l’inchiesta sulle cyberspie e l’archivio segreto

ilsu Enrico, per un passo indietro dalla Fondazionela decisione di autosospendersi a seguito dall’indaginepresunte cyber-spie della società Equalize, da lui fondata.che potrebbero arrivare se il Tribunale del Riesame dovesse disporre gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta dei pm Francesco De Tommasi e Atonello Ardituro., intanto, resiste e si difende. Pressione politica e interrogazioni Il gruppo del Pd al Senato ha presentato una nuova interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, firmata dal presidente Boccia. Si chiede di sapere “quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di tutelare l’immagine della Fondazionedied evitare che la permanenza dell’incarico del presidente Enricometta a rischio una delle realtà più importanti in Italia per l’organizzazione di eventi e fiere; se non ritenga opportuno avviare con urgenza un’interlocuzione con la giunta della Regione Lombardia, il Comune die le associazioni imprenditoriali maggiormente significative presenti sul territorio regionale, nonché la camera di commercio di, al fine di trovare una soluzione condivisa che consenta di tutelare a Fondazionedie giungere tempestivamente alla nomina di un nuovo presidente”.