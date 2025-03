Ilrestodelcarlino.it - Casanova, memorie di un libertino

, liberamente ispirato a "Storia della mia vita" di Giacomoè lo spettacolo che da giovedì a sabato alle 20.30 e domenica alle 16 è in scena al Bonci, per la regia di Fabio Condemi. Il testo originale è di Fabrizio Sinisi, e vede Sandro Lombardi, nel ruolo del grande seduttore; una produzione LAC Lugano Arte e Cultura, in coproduzione con Emilia Romagna ERT, TPE – Teatro Piemonte Europa, Compagnia Lombardi Tiezzi.affronta, a 300 anni dalla nascita, leautobiografiche del celebre filosofo eveneziano. È l’lnverno del 1798. Nel castello di Dux, in Boemia, un uomo anziano e malandato che trascorre le giornate tra vecchi libri e in compagnia dei soli cortigiani intende recuperare la memoria: è(bibliotecario al servizio del Conte di Waldstein da quindici anni), per visitare il quale giunge un medico esperto di mesmerismo, una pratica empirica che può essere ricondotta all’ipnosi.