Carrarese Serve un’impresa contro il Bari. Tre punti per alimentare il sogno salvezza

Non rievoca bei ricordi ilnella memoria della, che nel 2020i galletti perse all’ultimo minuto dei tempi supplementari la semifinale dei playoff di Serie C. A distanza di quattro anni la squadra marmifera in Serie B c’è arrivata lo stesso e proprio una vittoria sui pugliesi potrebbe adesso avvicinarla a mantenere questa categoria tanto agognata. Partiamo col dire che una prima rivincita gli apuani se la sono presa all’andata tornando imbattuti dal San Nicola ma domenica prossima servirà un’altra impresa per implementare una classifica che ha continuo bidi venire alimentata. Ilè avversario di rango ma che fin qui non ha ancora mostrato una continuità di rendimento tale di farlo viaggiare in prima classe. Siamo di fronte ad una squadra incompiuta che promette di esplodere senza mai farlo e che a 8 turni dalla fine è al limite della zona playoff ma senza certezze di poterla raggiungere.