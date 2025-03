Ilrestodelcarlino.it - Carpi, donna muore a 82 anni: "I suoi organi hanno salvato due vite"

di Maria Silvia Cabri(Modena) Dottoressa Enrica Becchi, avete eseguito un prelievo di piùda unadi 82. È un evento eccezionale? "Certo l’età colpisce, e la stessa famiglia è rimasta un po’ ‘sconcertata’ quando abbiamo ventilato la possibilità della donazione. Ma sul punto ci sono ‘preconcetti’ da superare. Per alcuni, come polmoni, cuore, pancreas, ci sono limiti di età più stringenti, massimo 70. Limite che sale a 75per i tessuti e 80per le cornee. Ma per il fegato e i reni non esistono limiti di età e possono benissimo essere donati anche dopo gli 80. Ovviamente se le condizioni cliniche della persona lo consentono". Era già capitato? "Sì, in passato era successo anche a. sicuramente è un evento che colpisce: se la donazione diè già di per sé un gesto nobile che tocca la sensibilità di tutti, ancora di più lo è quando proviene da un anziano".