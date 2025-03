Gamberorosso.it - Caro affitti, speculazione e malavita stritolano la ristorazione a MIlano: è solo l'inizio

Lo scorso febbraio, nelle pagine del Corriere della sera, la collega Elisabetta Andreis annunciava: “, chiude il ristorante Boccondivino”. Arresosi alle porte del mezzo secolo, Boccondivino è soltanto l’ultima vittima illustre di un virus in espansione. Abbiamo visto tramontare Rovello 18, Biagio, Il Cerchio, tanto per fare tre nomi a memoria. Poche settimane fa, la stessa Andreis scriveva: “, l'aumentato delle tariffe colpisce la: dal Boeucc al Pandenus, i locali che se ne vanno”. Aggiungendo: “L’elenco è lungo. In piazza Cavour abbandona lo Swiss corner, arrivato a pagare 330mila euro per 300 metri quadrati”.Lo Swisse Corner di piazza Cavour: arrivato a pagare 330mila euro/anno per 300 metri quadrati. In apertura, l'annuncio di chiusura del BoccondivinoAchiudono molti ristoranti storiciNon è l’estinzione naturale di imprese che hanno conchiuso il loro ciclo esistenziale.