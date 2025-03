Ilgiorno.it - Canonizzazione di Carlo Acutis: il papa ci sarà? Le condizioni di salute e la volontà di Francesco

Milano, 23 marzo 2025 –ha fatto la sua ricomparsa pubblica oggi, domenica 23 marzo, dopo sei settimane di ricovero al policlinico Gemelli. Le dimissioni, precedute da un saluto ai fedeli dalla terrazza dell’ospedale, seduto sulla sedia a rotelle. Poi, a sorpresa, una tappa nella basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera, prima del ritorno a Casa Santa Marta, in Vaticano, dove trascorrerà un periodo di convalescenza di almeno due mesi, secondo quanto riferito dai responsabili dell’ospedale che l’hanno avuto in cura. I prossimi mesi La comunità cattolica e tutto il mondo, ora, si chiedono quando il pontefice potrà tornare a partecipare a eventi, viaggi e celebrazioni che, fino al ricovero per la polmonite, hanno occupato le pagine della sua agenda, particolarmente fitta in questo anno di Giubileo.