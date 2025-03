Inter-news.it - Cannavaro avverte l’Inter: «Chi insegue ha più fame di chi scappa»

Paolo, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e azzurri. La squadra di Inzaghi è avanti di tre punti, ma l’ex giocatorecomunque i campioni d’Italia.– Paoloparla della lotta scudetto a Sport Mediaset e lancia un messaggio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. L’ex capitano della squadra partenopea tifa ovviamente per i ragazzi di Antonio Conte, che sono distanti in classifica dalla capolista di tre punti. Il suo intervento a tal proposito: «Siamo sulla strada giusta. Non è facile perché quest’anno sarà una bella lotta, purtroppo c’era un margine per il Napoli che adesso però è stato perso. Adesso viene il bello, ma conoscendo Antonio Conte sappiamo che di sicuro non mollerà nulla. Poi se guardiamo la qualità della rosaè favorita, ma chispesso ha piùdi chi».