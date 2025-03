Inter-news.it - Calhanoglu carico: «Vittoria bella e importante! Un obiettivo»

commenta positivamente ladella Turchia a Budapest contro l’Ungheria. Il regista dell’Inter carica la sua squadra, di cui ne è il capitano.GRANDE– Hakanha segnato il momentaneo 1-0 nella partita vinta dalla sua Turchia contro l’Ungheria a Budapest. Un successo che vale la qualificazione nella Lega della Nations League. Il suo intervento su Haber 7: «Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata difficile. Abbiamo sempre avuto difficoltà in trasferta in Ungheria. Qui abbiamo ottenuto la nostra secondacontro l’Ungheria. È stata unaper noi. Abbiamo meritato la fase A della Nations League. Ne siamo felici. Faccio i complimenti ai miei compagni di squadra. Non è facile giocare ogni 2-3 giorni».vuole il Mondiale con la Turchia: la carica del regista dell’InterMONDIALE – Poi, senza mezze misure, ha parlato anche dell’piùper la sua Nazionale, ossia la qualificazione al Mondiale del 2026.