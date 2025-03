Iltempo.it - Calenda-Travaglio, la "tele-rissa" finisce male: "Ami i totalitarismi", "Calunniatore"

Una puntata ad alta tensione e uno scambio di opinioni sfociato in una "" memorabile. Ad "Accordi e Disaccordi", il talk-show del Nove che va in onda il sabato sera, gli animi di Carloe Marcosi infiammano. Il tema lanciato sul tavolo del dibattito dal conduttore Luca Sommi è il dossier Ucraina, con un approfondimento sul piano di riarmo proposto dall'Unione europea e sui piani di Vladimir Putin per i territori di suo interesse. L'annunciata presenza del leader di Azione e del direttore del Fatto Quotidiano aveva già suggerito aispettatori di preparare i popcorn, ma il dibattito ha preso una piega sbagliata e si è trasformato in un colloquio senza esclusione di colpi. La miccia che ha fatto esplodere lo scontro è stata accesa da, che si è schierato in maniera netta contro le teorie del professore Alessandro Orsini e i suoi sostenitori: "Non ho mai sentito dire tante ca**ate come da lui", scandisce.