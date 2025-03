Ilfattoquotidiano.it - Calenda accusa Orsini: “Propagandista russo, dice solo caxxate”. Travaglio risponde: “È assente, non calunniarlo”. Scontro sul Nove

di fuoco tra Marcoe Carload Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul. Motivo, almeno iniziale, del contendere, un epiteto del leader di Azione sul professor Alessandro, definito “” da: “Un conflitto con la Russia non sarebbe un conflitto normale, di confine, ma nucleare”, ha esordito il conduttore. “Questo lol’amico vostro,“, ha risposto il politico sostenendo che il docente di Sociologia del Terrorismo alla Luiss e collaboratore del Fatto Quotidiano sia uno che”: “Non ne indovina una, secondo lui i russi dovevano arrivare immediatamente a Kiev, distruggere gli ucraini come se niente fosse”. “Ha detto che avrebbero sventrato l’Ucraina e purtroppo è quello che è accaduto – ha replicato il direttore del Fatto, ricordando l’assenza in studio di, che poi, nel seguito della puntata è intervenuto in un’intervista, registrata precedentemente, insieme alla politologa della Columbia University Nadia Urbinati.