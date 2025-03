Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ratiu nella lista di Ghisolfi: Barcellona sulle sue tracce

Meno di una settimana e sarà nuovamente tempo di scendere in campo per la, che concluderà il proprio mese di marzo con la trasferta di Lecce. Giallorossi che sono chiamati a continuare sulla scia dei risultati ottenuti in tutto questo 2025 per provare a credere in una qualificazione in Champions League, che sarebbe clamorosa visto l’inizio pessimo di stagione. Per capire quale effettivamente potrà essere l’obiettivo della formazione di Claudio Ranieri si dovranno aspettare i primi scontri diretti con Juventus e Lazio, in programma subito dopo la sfida con i salentini. Stiamo dunque per entrare nel rush finale di questa Serie A, che terminerà a fine maggio, mese dopo il quale si tornerà a parlare prepotentemente di. Appare chiaro che a seconda di quale sarà il piazzamento finale dellapotrà essere condotta una differente sessione estiva di trattative, conche già in queste settimane si starebbe guardando attorno.