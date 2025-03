Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la strada si fa in salita per questi due big: l’Atalanta spara alto per loro! Ecco come stanno le cose

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: i due giocatori delsono nel mirino della Vecchia Signora! Tuttavia, i due costano troppoSecondo quanto è stato espresso da CalcioNews24 in ESCLUSIVA,intende introitare tanti soldi dalla cessione di Ademola Lookman ed Ederson.I due obiettivi delhanno un costo eccessivamente importante l’uno: 70 milioni per il centrocampista brasiliano; sono 60 invece i milioni di euro che servono per portare via l’attaccante nigeriano. Leggi suntusnews24.com