Calciomercato Inter identikit e potenziale di Santiago Castro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Con il campionato di Serie A in procinto di rialzare il proprio sipario dal prossimo weekend, l’Campione d’Italia osserva con attenzione le sue stelle in giro per il mondo impegnati con le rispettive nazionali con la speranza di non ricevere cattive notizie dai vari ritiri circa infortuni o problematiche fisiche. Il discorso campo verrà poi ripreso a partire da domenica 30 marzo quando anche le questioni ditorneranno a fare capolino dalle parti di Viale della Liberazione.Possibili strategieIlè un argomento da trattare sempre con le pinze quando si tratta dell’. Tanti nomi e profiliessanti sono stati accostati nelle scorse settimane alla società nerazzurra ma finora la maggior parte delle voci di corridoio non si sono concretizzate in offerte reali, ne in uscita ne in entrata.