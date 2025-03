Internews24.com - Calciomercato Inter, cessione in vista a centrocampo? Lo scenario che può spiazzare

di RedazioneAsllani verso l’addio all’? La mossa delche può sorprendere tutti nei prossimi mesiIl futuro di Asllani a Milano è in bilico e ne ha parlato lo stesso centrocampista ieri a Sport Mediaset soffermandosi sul: «Quando sono venuto qua l’ho fatto perché mi vedevo per tanti anni in nerazzurro e spero ancora di stare tanti anni in nerazzurro. Ma nel calcio non si sa mai. Vedremo quello che succede, ora abbiamo questi due mesi, cercheremo di dare il massimo». Parola di circostanza o mera verità che sia, i fan meneghini attendono ulteriori novità sul giovane mediano di Simone Inzaghi. Stando all’analisi letta questa mattina su Il Corriere dello Sport, Asllani non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo tutto suo fin da quando è sbarcato a Milano nell’estate 2022 dall’Empoli.