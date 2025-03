Calcio | Juve esonera Mottaarriva Tudor

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 Lantus ha reso noto di "aver sollevato Thiago Motta dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile.In panchina arriva Igor. La società ringrazia Thiago Motta,per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione augurando il meglio per il futuro.ntus Fc comunica inoltre di aver affidato la guida della prima squadra maschile a Igorche lunedì dirigerà il primo allenamento". Il debutto per il tecnico croato è fissato per la sfida di sabato 29 marzo.