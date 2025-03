.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, sconfitta pesantissima (1-0)

La Recanatese passa al 96?, la zona play-out è sempre più vicina e il calendario non aiuta, 23 marzo 2025 – Graveper lache perde 1-0 al 96? a Recanati trafitta da un gol di Cusumano quando era rimasta in 10 per l’espulsione di Pjetri, ancora una volta preferito a Tomba.La zona play-out ora è a soli 3 punti e il calendario prevede la Sambenedettese in casa e l’Aquila fuori: c’è poco da stare allegri.Ladopo un buon inizio fa troppo poco per provare a vincere ed era già stata salvata da uno strepitoso Campani su Spagna verso la metà di una ripresa giocata meglio dai leopardiani.Primo tempo più equilibrato con lache parte meglio e ha occasioni con Pjetri e Beu, pur venendo a sua volta salvata da Campani al 38?.Nella ripresa, Antonioli toglie Pesaresi per Tenkorang che però si fa male subito e viene a sua volta sostituito – uscendo in barella – da D’Errico.