Calcio femminile; la Fiorentina batte di misura l'Inter e si rilancia in Serie A. La Samp sfiora il blitz

Due indizi fanno una prova: laè ufficialmente uscita dalla crisi. Dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la capolista Juventus, la viola ha superato anche la corazzata Inter in occasione della quarta giornata valida per la Poule Scudetto dellaA 2024-2025 di, imponendosi di.Davvero un ottimo segnale per le ragazze di Mister De La Fuente, capaci di portare a casa un risultato positivo grazie ad una vera e propria zampata di Bonfantini che, al 48?, mette in rete di tapin la sfera a seguito di una conclusione a botta sicura di Bredgard. Niente da fare per le nerazzurre, che non riescono a trovare l’ultimo passaggio per acciuffare il pari, rimanendo così a un solo punto di distanza dalla Roma. Salgono invece le quotazioni delle toscane, completamentete in classifica e a soli tre punti dalla Champions.