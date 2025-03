Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Angelana-Sansepolcro vale un pezzo di stagione

Leggi su Sport.quotidiano.net

La ventiseiesima giornata disi è aperta con la vittoria della Narnese che ha superato 1-0 il Pontevalleceppi con gol di Principi al 90’. Nell’altro anticipo del sabato, goleada della Pietralunghese contro il Città di Castello già retrocesso. Al Bernicchi finisce 6-0 per i rossoblù di Pierotti, grazie alla doppietta di Francioni e alle reti di Mangiaratti, Convito, Ventanni e Locchi su rigore. Fischio di inizio alle 15 per le altre sei gare.: big match cheuna. Al Migaghelli i giallorossi, secondi in classifica dopo le 8 vittorie nelle ultime 9 giornate, ospitano ilcapolista con 2 lunghezze in più, reduce dal ko interno nella semifinale d’andata della coppa di. Castiglione del Lago-Ellera: punti pesanti per obiettivi diversi: i lacustri vogliono migliorare il piazzamento in chiave playout, i corcianesi riaccendere la corsa playoff.