Oasport.it - Calcio a 5: Genzano e Feldi Eboli volano in finale di Coppa Italia al termine di due semifinali tiratissime

Leggi su Oasport.it

Ledella2025 dia 5 hanno regalato gol, emozioni e spettacolo dal primo all’ultimo secondo delle due partite in programma.Nella prima sfida, quella frae Meta Catania, sono serviti un’altra volta (come già successo nei quarti di) i tiri di rigore (7-5 il risultato), per capire quale fra le due squadre dovesse ottenere l’accesso alla finalissima. Sfida in altalena: i siciliani partono forte andando al riposo 1-0, poi in apertura di ripresa scappano addirittura sul 3-0 con Silvestri e Dian Luka. I capitolini vanno spalle al muro, ma proprio in quel momento decidono di rischiare il tutto per tutto anche con il portiere di movimento. Micheletto si scatena griffando una doppietta, Nem lo assiste con un’altra rete.risorge: si va sul 3-3, che è anche il risultato in coincidenza della sirena