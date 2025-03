Oasport.it - Calcio a 5: Feldi Eboli, è tua la Coppa Italia 2025! Battuto il Napoli in finale

Leggi su Oasport.it

Lavince per la prima volta nella sua storia ladi5. L’edizionepremia i campani al termine di una partita tiratissima che li ha visti prevalere 4-2 su un Genzano domato definitivamente negli ultimi secondi.Al PalaTriccoli di Jesi, davanti a un sold out clamoroso, è la squadra di Antonelli a partire fortissimo. In 10 minuti arrivano le reti di Caruso, Lemos e Selucio per il 3-0 che scuote il match. Genzano va spalle al muro e per cercare di riaprire la partita si gioca subito la carta del portiere di movimento. Arriva la rete del 3-1 con Taborda: si va all’intervallo.Nella ripresa la zampata di Nem riapre clamorosamente il discorso: 3-2. La partita oscilla clamorosamente fra la possibilità di essere chiusa e lo scenario di un clamoroso pareggio. Si arriva sino a 3? dalla fine quando Venancio, dalla sua area di rigore, riesce a prendere spazio e a porta vuota trova il modo di mettere a referto il 4-2 che chiude definitivamente i conti di una partita clamorosa.