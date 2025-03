Calciatore vittima di razzismo l’allenatore ritira la squadra dalla partita

Leggi su Sportface.it

dell’Alberoro calcio, Matteo Bruno, hato la propriasfida contro il Cortona Camucia, dopo che uno dei suoi giocatori è rimastodi un insulto razzista. E’ successo Ad Alberoro, in provincia di Arezzo, lo scorso 19 marzo, nel corso di un match valido per il campionato provinciale juniores. Al decimo minutoripresa, uno degli avversari aveva utilizzato parole di stampo razzista contro un giocatore dell’Alberoro, con il tecnico che aveva deciso dire la formazione e interrompere la. L’arbitro ha raccolto diverse testimonianze sui motivi della scelta e ora si attende il referto per capire quale decisione verrà presa.IL COMUNICATO DELL’ALBEROROL’Alberoro ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito: “Non vogliamo erigerci a paladini della giustizia, né giudicare o condannare nessuno.