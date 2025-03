Lanazione.it - Cade in casa e non riesce a rialzarsi: ore d’ansia per una donna

Leggi su Lanazione.it

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 23 marzo 2025 – Una signora di 95 anni è caduta ined è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai volontari della Misericordia. E’ successo nel pomeriggio di domenica 23 marzo. Lache abita da sola in una palazzina al primo piano in via Cassia per Firenze dopo una brutta caduta è riuscita a telefonare a una conoscete che a sua volta ha avvisato i vicini pregando loro di andare a vedere cosa era successo. Lasi lamentava ed era impossibilitata aper aprire la porta, tra l’altro provvista anche di inferriate. I vicini hanno così chiamato il 112 rimanendo in contatto con la signora parlandogli attraverso la porta. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e la Misericordia “Bravo” composta da volontari soccorritori.