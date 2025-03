Quotidiano.net - Byd lancia Atto 2. Suv elettrico compatto per sedurre l’Europa

BYD2, Suvprogettato per la guida urbana, punta a sfondare nel Belpaese. E’ lo scopo dichiarato del solidissimo gruppo cinese che riassume nel suo acronimo gli obiettivi ambiziosi: BYD cioè Build Your Dream, in altre parole: "Costruisci i tuoi sogni".2 presenta dimensioni contenute, 4,31 metri di lunghezza, agilità e tecnologia. Il design esterno fonde elementi tipici dei ’ruote alte’ con dimensioni compatte. L’abitacolo offre un ambiente spazioso, realizzato con materiali di qualità. In Italia,2 è disponibile con un prezzo promozionale di 27.900 euro per la versione Active e 29.900 euro per la Boost. Dopo la promozione, i prezzi saranno di 29.900 euro per l’Active e 31.990 euro per la Boost. L’allestimento Active offre cerchi in lega da 17 pollici, fari a Led, tetto panoramico e accesso Nfc.