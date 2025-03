Sport.quotidiano.net - Buscè pensa già alla Coppa Italia: "Voglio un atteggiamento diverso"

"Abbiamo avuto cinque minuti di black out. È calato proprio il buio nella testa dei ragazzi". Quasi non riesce a darsi una spiegazione Antonio. Quell’inizio di secondo tempo del suo Rimini è stato troppo brutto per essere vero. "Non me l’aspettavo – dice il tecnico dei biancorossi – perché a fine primo tempo eravamo convinti che, per come stavamo affrontando la gara e per quello che avevamo concessoTorres, avremmo potuto fare qualcosa in più. Poi, dopo i due gol subiti, abbiamo anche rischiato di prendere il terzo. Sono quelle partite in cui rischi veramente di venirne fuori con le ossa rotte. È un peccato perché per la prima frazione della partita si vedeva che la squadra avrebbe potuto fare qualcosa in più, nel secondo tempo un approccio così non me l’aspettavo. Purtroppo succede, bisogna voltare subito pagina".