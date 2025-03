Lanazione.it - Buco-sanità, quanto pesano gli aumenti Irpef in Umbria: si va da uno a 15 euro in più al mese

Perugia, 23 marzo 2025 – Da poco più di unal, fino a 15in più per chi ha redditi elevati. Ecco come cambia l’addizionaledell’dopo la manovra messa in campo dalla Giunta-Proietti. Le reazioni in queste ore si sprecano, ma intanto i cittadini si fanno i conti in tasca per capire megliopeseranno gli. E quelli che scatteranno quasi subito (dal 15 aprile) sono proprio quelli dell’addizionale regionale. Gli incrementi mensili sono via via più importanti man mano che si sale nella classe di reddito. Senza scordare che l’imposta è progressiva. Per capire come calcolarla si può partire da un esempio: con un reddito di 20milasi paga l’1,23% fino a 15mila, mentre la nuova aliquota dell’1,95% si applica nei restanti 5mila(da 15 a 20mila appunto).