Movieplayer.it - Bruce Willis e le sue 70 candeline: 5 film degli anni Novanta per rileggere la star

Leggi su Movieplayer.it

Anche se si è ritirato dalle scene per motivi di salute, l'attore resta una dellepiù amate. Per lui i 90s sono stati fondamentali. E noi li ripercorriamo in cinque tappe. Il 19 marzo,ha spento 70sulla torta circondato dall'affetto delle persone che più tengono a lui. L'attuale moglie Emma Hemming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie avute dalle due. Come noto lasi è, purtroppo, dovuta ritirare dalle scene nel marzo del 2022 perché colpito da afasia. Nel febbraio del 2023, proprio Demi Moore, in un messaggio affidato ai social dove ringraziava i fan dell'attore ringraziandoli e ringraziandole per tutto l'affetto e il calore umano che avevano dimostrato, rivelava al mondo cheera affetto da demenza frontotemporale. I più attenti avevano .