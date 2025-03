Pianetamilan.it - Brasile-Colombia, Sánchez sviene dopo uno scontro con Alisson | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Durante, partita valida per le qualificazioni mondiali, il difensore Davinsonsi è scontrato conBeckerAttimi di paura durante, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Al 25' su un cross dalla destra,Becker e Davinsonsi scontrano in un testa contro testa che fa subito temere il peggio. Il difensoreno cade a terra e perde i sensi per qualche istante, per poi riprendersi e uscire sulle proprie gambe. Ancheè stato costretto a lasciare il campo,aver provato a continuare. La Seleção è comunque riuscita a vincere 2-1 grazie alla rete nel recupero di Vinícius Júnior