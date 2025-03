Sondriotoday.it - Bozzetti sondriesi. Via Bassi e l'orbettino nel registro

Via Ercoleè una viuzza stretta, a senso unico, che si stacca dalla più importante via De Simoni e va a finire nella piazzetta antistante la chiesa della Beata Vergine del Rosario. Nonostante la sua piccolezza, è importante per la presenza del Convitto “Piazzi” e per la cappella.