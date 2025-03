Ilrestodelcarlino.it - Bowling, Comune pronto ad acquistare l’immobile

Castrocaro Terme e Terra del Sole potrebbero avere presto il tanto agognato centro polivalente. L’edificio deputato ad accogliere feste, assemblee pubbliche e momenti conviviali è quello dell’exdi via Vallicelli. Una realtà che tra il finire degli anni Ottanta e i primi anni Novanta era gettonatissima tra i ragazzi e non solo, essendo uno dei primi locali della zona a ospitare le piste per il gioco coi birilli, per di più con annesso un altrettanto frequentato ristorante. Peril grande immobile ‘incastonato’ tra il centro Derby 2.0 e il centro cinofilo, verrebbe impiegata la prima rata della cifra derivante dalla dismissione delle ultime quote delle Terme, il residuale 8,2% del pacchetto azionario. Ad annunciare la lieta novella è il sindaco delle due cittadine riunite sotto un unico gonfalone, Francesco Billi.