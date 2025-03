Puntomagazine.it - Boscoreale: arsenale tolto dai carabinieri alla criminalità organizzata

Dal Kalashnikov agli ordigni esplosivi, non manca la droga: perquisizione anche nelle relative abitazioniSiamo ae idella locale stazione stanno effettuando un servizio notturno voltorepressione eprevenzione dei reati. La gazzella sta percorrendo le strade della città quando nota due persone all’interno di un garage di via Sardoncelli. Si tratta del 48enne M.P. e del 42enne D.A.. I due sono già noti alle forze dell’ordine e il box è di proprietà di uno di loro.L’emergenza sarebbe terminata lì se non fosse che i due apparivano troppo nervosi. Scatta la perquisizione e itrovano un. Rinvenuti e sequestrati una pistola arminius calibro 38 special con matricola abrasa e carica di colpi che il 42enne nascondeva sotto la maglia. Trovate poi una pistola mitragliatrice mp5 calibro 9 con il caricatore pieno di 24 proiettili, una pistola walther ppx calibro 9 con matricola abrasa carica di 7 proiettili nel serbatoio, una pistola glock calibro 9, anche questa con matricola abrasa, con 15 proiettili nel caricatore.