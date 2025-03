Notizie.com - Borse di studio universitarie: aumentano gli importi fino a 8mila euro. Come richiederli

Anche per l’anno accademico 2025-2026gliminimi delledie i limiti massimi reddituali per i benefici sul diritto allodigli– notizie.comLa notizia arriva dal Ministero dell’Università e della Ricerca presieduto da Anna Maria Bernini. La ministra ha firmato due decreti cheglidelledie allargano i criteri di accesso. Questo vuol dire che un maggior numero di studenti potrà laurearsi senza problemi economici.Glisono stati definiti sulla base degli adeguamenti all’indice Istat. L’importo base per gli studenti fuori sede sarà di 7.072,10, e contribuirà ad aiutare i ragazzi e le famiglie anche ad affrontare il problema degli affitti alle stelle.