Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici 2025, il click day non esiste: come ottenere 200 euro

Leggi su Quifinanza.it

Ilè finalmente in arrivo. Dopo mesi di attesa, il governo ha chiarito le modalità di accesso all’incentivo destinato a chi acquista nuovi apparecchi a basso consumo energetico. La misura punta a sostenere le famiglie e rilanciare il comparto del Made in Italy, con regole semplici e senza il temutoday.Il contributo sarà riconosciuto direttamente in fase di acquisto, con uno sconto immediato in fattura, senza necessità di prenotazioni o domande online. Da quando è stato pensato, molto è cambiato nella formula, ma non in chi può richiederlo. Vediamofunziona ilda 200funziona e quando arriva ilIlè stato previsto dalla legge di Bilancio 2024, ma il suo iter ha subito ritardi a causa delle difficoltà legate alla scelta dei prodotti incentivabili.