Bonus 850 euro, le istruzioni Inps per ottenerlo: requisiti e domanda

Nei giorni scorsi, l’ha pubblicato una nuova circolare chiarendo alcuni aspetti sulda 850introdotto per il biennio 2025/2026.Sono arrivate nuove indicazioni in merito alda 850che è possibile richiedere durante il 2025. A fornire i chiarimenti, come di consueto, è stato l’che ha pubblicato una circolare nei giorni scorsi sul proprio sito internet.850, leper(Notizie.com)La nuova prestazione economica, che sarà erogata mensilmente, è destinata agli anziani non autosufficienti e che hanno compiuto 80 anni per coprire le spese effettuate per l’assunzione di lavoratori domestici o per quelle sostenute per i servizi di cura e assistenza. Non è ancora possibile presentare, servirà un decreto attuativo, ma intanto la circolare dell’Istituto di previdenza sociale ha fornito alcuni dettagli sulla misura.