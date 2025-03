Ilrestodelcarlino.it - Bologna, una finestrella rossoblù: illuminato il Cana le delle Moline, magia in via Piella

, 23 marzo 2025 – Sognando l’Europa a tintee ilcalcio ormai sono una cosa sola. Un entusiasmo che ha fatto accendere anche ille. Un luogo iconico della città, una vetrina per i turisti. Così, dalladi via, dal tramonto all’alba, i colorihanno iniziato a splendere. E lo faranno per almeno due mesi, quel tempo utile per raggiungere la qualificazione a una competizione europea nelle nove partite mancanti della serie A. Con un occhio però alla Coppa Italia, con l’obiettivo di arrivare alla finale del 14 maggio a Roma. Quello che può fare il calcio alla gente è una cosa unica. Ma anche quello che può fare una città per il calcio lo è altrettanto. Lo testimoniano le decine e decine di vetrineallestite tra il centro, i quartieri e la provincia.