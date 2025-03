Sololaroma.it - Bollettino dalle Nazionali: Dovbyk tra i convocati, N’Dicka e Saud tornano a Trigoria

Ne stanno succedendo di cose in questa pausa per le, e non solo in casa Roma. La notizia del giorno è l’imminente arrivo di Tudor al posto di Motta alla Juventus, un cambio propedeutico a ottenere quella qualificazione alla prossima Champions che anche i capitolini inseguono. Per ottenerla Ranieri avrà bisogno della miglior versione di tutti i suoi effettivi, e la speranza è che coloro che sono partiti per gli impegni col proprio paese tornino integri e carichi per il finale di stagione. A metà della sosta è doveroso unmedico deigiallorossi.Una novità importante in tal senso c’è, e trattasi del ritorno tra idell’Ucraina di Artem, che aveva saltato l’andata del doppio confronto di Nations League contro il Belgio (3-1 per i gialloblù) per febbre alta.