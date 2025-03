Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Harrison/King, ATP Miami 2025: orario, programma, streaming

Secondo turno non scontato nel torneo di doppio aper Simonee Andrea. All’apparenza i due nomi avversari, quelli in quota USA di Christian(fratello di Ryan, che fu promessa mai esplosa del tennis a stelle e strisce) ed Evan, sembrano dire poco.La realtà è ben diversa, in quantosono stati davvero grandi protagonisti in quel di Indian Wells, dove sono stati invitati con una wild card e dove si sono spinti fino alle semifinali, sconfitti poi da Arevalo/Pavic. Una coppia, dunque, da non sottovalutare, e questo gli azzurri (visto il sorteggio spaventosamente sfavorevole della California) lo sanno bene. L’obiettivo è quello dei quarti, dove ad aspettare ci sono Mektic/Venus.Il match tra Simonee Andreae il duo USA Christiansarà il quarto sul Court 1 a partire dalle ore 16:00.