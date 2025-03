Ilgiorno.it - Bocchieri, un altro premio internazionale al calzolaio legnanese

Ancora un riconoscimento prestigioso per Angelodalle mani d’oro. Ha ottenuto il primo posto alla competizione europea, promossa dall’Accademia delle scarpe di Utrecht, nella sezione “calzature fatte a mano“. "Ho scelto di realizzare un paio di camperos in pitone, con lavorazione Goodyear (la suola) e decorati con una treccia messicana che unisce il gambale. Tutto cucito a mano. Per me è sempre importante partecipare a queste gare, perché si conosce il lavoro dei colleghi ed è un onore portare l’artigianato italiano all’estero".ha così ottenuto una targa e un trofeo “eccellenza“ per il primo posto. E non è ilvinto. Un polacchino, sempre tutto cucito a mano, gli ha fruttato la medaglia d’oro a unconcorso per calzolai a Wiesbaden (Germania). Nel palmares, il titolare del negoziodi corso Garibaldi 139 “La clinica della scarpa“ ha l’oro in una competizione dedicata alle riparazioni (Olanda nel 2020) e la vittoria al “Trofeo eccellenza artigiana italiana“ nel 2023.