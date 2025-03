Secoloditalia.it - Boato all’alba a Roma: crolla un’intera palazzina al Gianicolense, c’è un ferito grave (video)

Esplosione all’interno di unadi tre piani nel quartieredi. È successo domenica mattina, in un edificio in via Pio Foà, all’incrocio con via Vitellia, composto da piano terra, primo e secondo piano. Secondo quanto si apprende, il primo e il secondo piano sarebberoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. Dalle macerie è stato estratto vivo un turista scozzese ospite di un bed and breakfast che era all’interno dell’edificio.Foto eFrancesco Ragucci“Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “.