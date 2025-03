Ilgiorno.it - Blitz nel ristorante di Cracco: esponenti di Ultima Generazione versano passata di pomodoro in veranda

Milano, 23 marzo 2024 -disulladeldiin Galleria Vittorio Emanuele. E’ accaduto alle Alle 8 di oggi: quattro persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo disono entrate nele hanno versato il contenuto di tre bottiglie didiin. La rivendicazione A rivendicarlo in una nota. "Per la seconda volta in una settimana, torniamo a gridare contro l'assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia. E ancora, da Carlo, solo silenzio. Le chiediamo: è normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia? Qual è il prezzo giusto per chi lavora duramente nei campi per noi? Dopotutto, il cibo è il suo mestiere. Una risposta,, dovrebbe avercela", scrivono nella nota.