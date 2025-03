Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei Nas nelle strutture ricettive. Sigilli a un affittacamere abusivo

Unchiuso, una multa per carenze igienico-sanitarie riscontrate in un hotel e una diffida al titolare di un albergo per mancate ottemperanze sui tariffari. È il bilancio di una serie di ispezioni dei Nas, impegnati nei controlli nell’ambito del rispetto delle normativedi Reggio e provincia. Nel dettaglio, nel capoluogo, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno fatto unin una struttura autorizzata come appartamento ammobiliato per uso turistico, che tuttavia risultava operare come, senza però averne i requisiti previsti per legge. Le irregolarità sono state segnalate al Comune che ha disposto la cessazione dell’attività. In un hotel, sempre della città inoltre, è stata riscontrata l’omessa esposizione della tabella regionale dei prezzi ed è stata emessa una diffida nei confronti del legale responsabile.