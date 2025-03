Sport.quotidiano.net - Bivio Corticella, il Fiorenzuola per rialzarsi

CASTEL MAGGIORESta vivendo il momento più esaltante della sua stagione il Progresso di Davide Marchini. Grazie a un girone di ritorno ampiamente sopra le righe, come dimostrato dai 15 punti raccolti in dieci partite, il team di Castel Maggiore è riuscito ad abbandonare la zona playout e ad agganciare addirittura il decimo posto a quota 33. A rendere il tutto ancora più magico ci hai poi pensato il sentito derby contro ilandato in scena prima della sosta e che ha visto prevalere i rossoblù con il roboante punteggio di 4-0. Guai, però, ad adagiarsi sugli allori visto che, nonostante questo ruolino positivo, le lunghezze di vantaggio sulle sabbie mobili sono appena quattro. Per arrivare alla fatidica quota 40 (in realtà di punti potrebbero bastarne anche meno vista la quasi certa penalizzazione che incombe sullo Zenith Prato), il Progresso dovrà affrontare nel migliore dei modi queste sette partite che lo separano dalla fine del campionato.