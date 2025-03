Inter-news.it - Bisseck non dimentica: «Ho quasi smesso di giocare, ora sono con la Germania!»

Leggi su Inter-news.it

Yann Aurel, difensore dell’Inter di Simone Inzaghi, ha ottenuto la prima convocazione della sua carriera con la. Il giocatore si è confessato sui suoi ultimi giorni con dw.com.CONVOCAZIONE – Yann Aurel, all’età di 24 anni, è stato chiamato per la prima volta in carriera dalla. Il Ct Julian Nagelsmann ha avuto fiducia in lui e lo ha voluto in nazionale. Il difensore dell’Inter ha detto: «È un grande riconoscimento. I ragazzitutti super gentili.solo felice di essere qui. Non è stato il percorso più semplice.solo felice che abbia funzionato e che non mi sia arreso e abbia continuato a lavorare su me stesso. Cistate molte battute d’arresto, ma posso dire che mi ha reso il giocatore e l’uomo cheoggi. Quando penso al fatto che hodia calcio, oraestremamente contento di come è andato tutto».